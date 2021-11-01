Tigray güçleri, Etiyopya'da başkente giden iki ana yolun kontrolünü sağladı

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Etiyopya'daki iç savaş sürerken, Tigray Halk Kurtuluş Cephesi, başkent Addis Ababa'ya giden stratejik önemdeki iki yolu kontrol altına aldığını bildirdi.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, destekçilerine çabalarını iki katına çıkarmaları gerektiğini ifade etti.

Ahmed, "Düşmanımızın ana gücünün bizim zayıflığımız ve hazırlıksız olmamız olduğunu bilmeliyiz" diye konuştu.

Tigray Halk Kurtuluş Cephesi, hafta sonu Oromo Kurtuluş Ordusu'yla birleşeceğini duyurmuştu. Gruplar daha önce ittifak anlaşmasına varmıştı. Tigray güçleri, Dessie ve Kombolcha şehirlerinin kontrollerinde olduğunu savunuyor.

Kombolcha, başkente giden ana yollardan birinin üzerinde bulunuyor.