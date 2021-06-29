Tigray'da isyancılar başkent Mekelle'ye yaklaştı; yerel hükümet ve askerler şehri terk etti

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Etiyopya'da çatışmaların sürdüğü Tigray bölgesinde isyancı güçler başkente doğru ilerlemeye başladıktan sonra geçici hükümet bölgeyi terk etti ve ulusal hükümet de tek taraflı bir ateşkes ilan etti.

The Guardian'ın aktardığına göre görgü tanıkları federal askerlerin ve polislerin de görev yerlerinden ayrılıp başkent Mekelle'i terk etmeye başladığını söylediler.

Tigray Savunma Güçleri, şehrin havalimanının ve diğer önemli bölgelerinin kontrolünü sağladıkça havai fişekler atıldığı ve havaya kurşun sıkıldığı görüldü.

Eyaleti yöneten ve Etiyopya hükümetinin müdahalesine karşı duran Tigray Halkın Kurtuluş Cephesi'nin sözcüsü, Reuters'a yaptığı açıklamalarda; "Tigray'ın başkenti Mekelle artık bizim kontrolümüzde" dedi.

AFP'ye konuşan bir yetkili de isyancılar şehrin etrafını sarmaya başlayınca hükümet yetkililerinin başkenti terk ettiğini söyledi; "Herkes gitti. Sonuncular bu akşamüstü terk etti. Bölgenin bir hükümeti yok. Halkın tepkisine bakarsak sanırım askerler de gitti".

İsyancılar başkentin kontrolünü sağladıktan kısa süre sonra Etiyopya hükümeti tek taraflı bir ateşkes ilan etti.

Etiyopya'da federal askerler geçen Kasım ayında Tigray'ı işgal etmeye çalışmıştı ve olaylar kanlı bir sivil savaşa dönüşmüştü.