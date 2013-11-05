Tiger Woods: Köprüde atış yaparken gerildim

Turkish Airlines Open'a katılmak üzere Türkiye’ye gelen Tiger Woods, Boğaz Köprüsü üzerinde yaptığı atıştan sonra, "Vuruşu yaparken gerçekten gerildim. Çünkü rüzgar sol taraftan esiyordu ve sağ tarafımdaysa akan bir trafik vardı. eğer Sağ tarafa kaydırırsam bir arabaya çarpacaktı. Rüzgarla birlikte bir rota belirledim" dedi.

A Haber'e konuşan Woods, "Geçen yıl Türkiye’ye gelmiştim ama İstanbul’u ilk kez görüyorum. Gerçekten çok hoş bir şehir. Üzerinde helikopterle tur attık. İnanılmaz etkileyiciydi" dedi.

Dünyanın en çok kazana sporcusu ünvanını elinde bulunduran golf oyuncusu Tiger Woods'un açıklamaları şöyle:

'Köprüde atış yaparken gerildim'

Vuruşu yaparken gerçekten gerildim. Çünkü rüzgar sol taraftan esiyordu ve sağ tarafımdaysa akan bir trafik vardı. eğer Sağ tarafa kaydırırsam bir arabaya çarpacaktı. Rüzgarla birlikte bir rota belirledim. Gerçekten iyi bir vuruştu. Eğer kaysaydı sol tarafa doğru gidecekti ve bir arabaya çarpmayacağından emin oldum.

'İyi golfçülerle oynamak ayrı bir keyif'

Geçen sene tamamen farklı bir durumdu. Şortlarımızı giydik, ne istersek onu yapabiliyorduk ve çok iyi zaman geçirdik. Bu kesinlikle çok ciddi bir turnuva. Dubai’de yapılacak bir sonraki turnuvaya gitmeye hak kazanacağım.

Gerçekten iyi oyuncular var. Bu kişiler nasıl golf oynanır biliyor. Bu onların gelecek etaptaki turnuvaya gitmeleri için son şansları. Böyle iyi oyuncularla oynamaksa ayrı bir keyif.

'Küçükken Muhammed Ali idolümdü'

Ben küçükken Michael Jordan’ı örnek alıyordum. O dönemde büyüdüm. Ayrıca Muhammed Ali benim idolümdü. Gerek kişiliği gerekse insanlık için yaptıkları yönden. Diğeri de Arthur Ashe. Bu üç sporcuyu örnek aldım.

'Babamın lakabını aldığım için gururluyum'

Babam özel kuvvetlerde yeşil berelilerdendi iki kez Vietnam’a gitti. Orada gerilla birlikleriyle beraber çalışıyorlardı. Vietnamlı meslektaşları onlara eğitim veriyordu. Onlara eğitim veren kişi babama hayran kalmış ve ona Tiger ismini vermiş.

Onun savaş konusunda çok iyi içgüdüleri olduğunu düşünüyormuş. Pusuları sezebiliyormuş mesela. Bir şeylerin kötü gideceğini hissettiğinde planlarda hemen değişiklik yapıyormuş ve harekete geçmeleri gerektiğinde gerçekten çok başarılıymış. Harika bir insanmış anlayacağınız. Bu yüzden Tiger ismini almak benim için bir onurdur.