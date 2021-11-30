Tiger Woods, geçirdiği kazanın ardından tam zamanlı olarak golfe dönmenin gerçekçi durmadığını söyledi

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Golf tarihinin en başarılı isimlerinden biri kabul edilen Tiger Woods, şubat ayında geçirdiği araba kazasından sonra tam zamanlı olarak spora dönmeyi planlamadığını belirtti.

15 major kazanan Woods, kazadan sonra sağ bacağından ameliyat olmuştu. Bu ay kazadan sonra ilk kez golf oynarken videosunu paylaşan Woods, "ilerleme kaydettiğini" belirtmişti.

Woods, kazadan sonra "en tepeye dönmenin" artık gerçekçi olmadığını belirtti ve artık yüksek ihtimalle her yıl birkaç turnuva seçmesi gerekeceğini ifade etti; "Bu üzücü bir gerçeklik, ancak bu benim gerçekliğim. Bunu anlıyor ve kabul ediyorum".

Şubat ayında Woods, California'da arabasıyla saatte yaklaşık 140 kilometre hızda giderken takla atmıştı.