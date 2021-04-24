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Dünya

Tiger Woods, geçirdiği büyük kazadan sonra ilk kez fotoğrafını paylaştı

24 Nisan 2021 07:32

T24 Dış Haberler

Golf tarihinin en ünlü isimlerinden Tiger Woods, geçirdiği büyük araba kazasından sonra ilk defa bir fotoğrafını paylaştı. 

Woods'un Instagram'dan paylaştığı fotoğrafta koltuk değnekleri kullandığı ve yanında köpeği olduğu görülüyor. 

Woods paylaşımının altına, "Sana inanan bir rehabilitasyon ortağın olması güzel; bir insanın en iyi arkadaşı" yazdı.

Ünlü golfçü kazasından sonra 23 Şubat'ta bir paylaşım yapsa da, bu kendisinin yer aldığı ilk fotoğraf oldu.

Woods, şubat ayında kullandığı arabayla önce bir tabelaya çarpmış, ardından da yoldan çıkmıştı. Olay yerine giden bir polis memuru, "O hala hayatta olduğu için çok şanslı" demişti. 

tiger woodsarabakazafotoğraf
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