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Tiger Woods boşandı!

Ünlü golfçü Tiger Woods, aldattığı eşiyle yolları resmen ayrıldı.

24 Ağustos 2010 03:00

T24- Amerikalı ünlü golf oyuncusu Tiger Woods'un çapkınlığıyla sarsılan evliliği resmen bitti.


Tiger Woods ve Elin Nordegren'in avukatları, çiftin boşandığını söyledi.


Çiftin açıklamasında, ''Evliliğimiz bittiği için üzgünüz. Birbirimize gelecekte mutluluk diliyoruz'' ifadesi yer aldı.


1997 yılında henüz 21 yaşındayken golf şampiyonası kazanarak dünya çapında şöhret sahibi olan Woods'un evliliği, geçen yıl ünlü sporcunun eşini çok sayıda kadınla aldattığının ortaya çıkmasının ardından krize girmişti.

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