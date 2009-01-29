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Yaşam

TİGEM arazileri üniversiteye tahsis ediliyor

Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eruslu, Şubat ayında TİGEM’e ait 700 dönüm yeri tahsisle alacaklarını söyledi.

29 Ocak 2009 02:00

Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Eruslu, TİGEM arazilerinin üniversiteye tahsisi konusunda bir sorun olmadığını belirterek, "Şubat ayında törenle 700 dönüm yeri tahsisle alacağız" dedi.

Prof. Dr. Eruslu, yaptığı açıklamada, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından özelleştirme kapsamına alınan TİGEM arazisinin 700 dönümlük bölümünün tahsisinde son noktaya gelindiğini belirtti.

Arazilerin, şubat ayında Yalova Üniversitesine tahsis edileceğini bildiren Prof. Dr. Eruslu, konuyla ilgili iki itiraz dilekçesinin çözümü için de uğraştıklarını ifade etti.

Prof. Dr. Niyazi Eruslu, tahsis konusunda Yalova Ziraat Mühendisleri Odası ile başka bir kurumun itirazının bulunduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bunlardan bu girişimin üniversite faaliyeti olduğunu, bir rant paylaşımı olmadığını söyleyerek dilekçelerini geri çekmelerini isteyeceğiz. Yalova Belediyesinin, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının ve Yalova Üniversitesinin yapması gerektiği çalışmalar kademe kademe hepsi yapılmıştır.

İnşallah Şubat ayında 700 dönüm yeri tahsisle alacağız. İmzayı attığımız gün rektörlüğün temellerini inşallah atacağız. Esentepe diye adlandırılan alana rektörlük binasını yapacağız."

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