Tiflis'te aşırı sağcılar Onur Yürüyüşü ofisini bastı, LGBTİ+'ları ve gazetecileri darp etti

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te aşırı sağcılar LGBTİ+ Onur Yürüyüşü'nün ofisini bastı, LGBTİ+'ları ve gazetecileri darp etti.

Tiflis Onur Yürüyüşü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, insanların hayatını riske atmamak için yürüyüşün iptal edildiği duyuruldu.

Tiflis'te beş gün boyunca çeşitli LGBTİ+ etkinlikleri düzenlenmesi planlanıyordu. Organizatörler, kolluk kuvvetlerini gerekli önlemleri almamakla suçladı.

Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) ülkede 20'den fazla gazetecinin darp edildiğine dair haberleri endişeyle okuduklarını ve İçişleri Bakanlığı'nın bir an önce konuyla ilgili soruşturma başlatması gerektiğini söyledi.

IPI bazı gazetecilerin sopalarla darp edildiğini, ekipmanlarının zarar gördüğünü ve çalındığını açıkladı.

Reuters Saldırıya uğrayan gazetecilerden biri ambulansla hastaneye kaldırıldı

Başbakan Irakli Garibaşvili'nin saldırılardan önce yaptığı "Bu etkinlikler toplumun büyük kısmı tarafından kabul edilmiyor" açıklaması ve Gürcistan Ortodoks Kilisesi'nin LGBTİ+ karşıtı eylem çağrısının bu saldırılarda rolü olduğunu söyleyen LGBTİ+'lar, yaşananlardan kilise ve hükümeti de sorumlu tuttu.

Onur Yürüyüşü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda saldırılarda Rusya yanlısı grupların da yer aldığı aktarıldı.

Rus yayıncısı Rostavi'nin aktardığı habere göre Gürcistan'ın en etkili din adamlarından Psikopos Yakup, şiddet olaylarından LGBTİ+'ları ve gazetecileri sorumlu tuttu.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda bazı rahiplerin de gazetecileri darp ettiği, bir motosikletlinin aracını gazetecilerin üzerine sürdüğü görülüyor.

EPA Aşırı sağcılar Gürcistan bayraklarıyla gittikleri Parlamento önünde de bir eylem yaptı

Gürcistan İçişleri Bakanlığı saldırıdan önce yaptığı açıklamada güvenlik endişeleri nedeniyle etkinliğin iptal edilmesi gerektiğini söylemişti.

Birleşik Krallık, ABD ve AB'nin Gürcistan büyükelçilikleri ortak bir açıklama yaparak yetkilileri ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü ve basın özgürlüğünü korumaya, şiddeti kınamaya davet etti.

Tiflis Onur Yürüyüşü'nün örgütleyicilerinden Tamaz Sozaşvili saldırının ardından ofislerinin durumunu Twitter hesabından paylaştı:

https://twitter.com/TamazSozashvili/status/1412033726981283849

Gürcistan'daki özel TV kanallarından Formula, aşırı sağcıların küpe taktığı için eşcinsel sandıkları bir yabancı turisti keskin bir silahla yaraladığını duyurdu. İçişleri Bakanlığı da söz konusu kişinin hastaneye kaldırıldığını, saldırganın akıl sağlığı sorunları bulunduğunu açıkladı.

Gürcistan'da cinsel yönelim nedeniyle ayrımcılık yapmak yasa dışı. Fakat muhafazakar ülkede LGBTİ+ karşıtı Gürcistan Ortodoks Kilisesi'nin büyük etkisi bulunuyor.

Aşırı sağcılar 2019'da da ülkenin ilk LGBTİ+ temalı filmi olan Ve Sonra Dans Ettik'in galasını protesto etmişti.