Tiflis Judo Grand Slam heyecanı başladı

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları’na puan ve kota kazandıran Judo Grand Slam’i başladı.

Grand Slam'in ilk gününde erkekler 60 kiloda Emirhan Karahan ilk turu maç yapmadan geçti. Milli judocu, ikinci turda Amerikalı Adonis Diaz’ı waza-ari puanıyla yenerek bir üst tura yükseldi. Karahan, bu turda Ukraynalı Oleh Veredyba’ya yenildi.

Kadınlar 48 kiloda Ebru Şahin ilk maçında Belçikalı Anne Sophie Jura’yı altın skorda ippon (3 shido) ile yendi, ikinci turda Sloven Marusa Stangar’a yenildi. Bu sıkletteki diğer milli judocu Gül Kader Şentürk ilk turda Azerbaycanlı Leyla Aliyeva’ya altın skorda yenildi.

52 kiloda İrem Korkmaz ilk turu bay geçerken, ikinci maçında Rus Anastasia Polikarpova’ya mağlup oldu.

Tiflis Grand Slam’in ikinci gününde kadınlar 63 kiloda Habibe Afyonlu ve Şeyma Özerler müsabakaya çıkacak.