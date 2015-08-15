Tiencin yeni patlamalarla sarsıldı



Çin'in kuzeyinde 85 kişinin hayatını kaybettiği Tiencin kenti yeni patlamalarla sarsıldı.

Patlayıcı maddelerin bulunduğu depodan alevlerin yükseldiği ve yetkililerin tahliye bölgesini 3 kilometre daha genişletme kararı aldığı bildirildi.

Tiencin'de kimyasal maddelerin bulunduğu depoda perşembe günü meydana gelen kazanın ardından tehlikenin devam ettiği belirtiliyor.

Tahliye için çalışmalara başlayan yetkililer bölgede yaşayan bölge halkına bulundukları yerleri terk etmeleri için çağrı yaptığı kaydedildi. Görgü tanıkları, tahliye bölgesinde kargaşa yaşandığını aktarıyor.

Patlamanın meydana geldiği depoda sodyum siyanür adlı maddenin bulunduğu tespit edilmişti. Bu zehirli kimyasal maddenin suya karıştığı da iddia ediliyor.

Depoda meydana gelen patlamada aralarında itfaiye ve yardım görevlileri de bulunan 85 kişi hayatını kaybederken, 721 kişi de yaralandı.

Yaralılardan 58'inin durumunun ağır olduğu belirtiliyor.