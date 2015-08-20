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Dünya
Deutsche Welle

Tiencin siyanür tehdidi altında

Çin'in Tiencin kentindeki bir kimyasal tesiste geçen hafta meydana gelen patlama büyük bir çevre felaketine neden oluyor. Tesisten sızan siyanürün suya karıştığı tespit edildi.

20 Ağustos 2015 23:34


Tiencin kentindeki patlamanın çevreye etkilerinin şimdiye kadar tahmin edilenden daha büyük olabileceği belirtiliyor.

Kazanın meydana geldiği tesisin çevresinde yapılan testlerde zararlı siyanür maddesinin sudaki yoğunluğunun ulusal sınır değerlerinden 356 kat fazla olduğu tespit edildi. Açıklama Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapıldı.

Tesis çevresinde 26 noktada yapılan testlerin 19'unda yüksek oranda siyanür olduğu görüldü. Tiencin'deki Çevre Koruma Dairesi'nden yetkililer, numune alınan noktaların yasaklı bölgede bulunduğuna dikkat çekti.

Yetkililer, 18 noktada havada yapılan ölçümlerde ise yüksek değerlerle karşılaşmadıklarını belirtti. Siyanürün toprağa da karışıp karışmadığını belirlemek için incelemeler sürüyor. Topraktaki incelemeler için de 73 noktadan numune alındığı kaydedildi.

Tazminat ödenecek

Çin medyasında yer alan haberlerde, kazadan zarar gören bölge halkına tazminat ödeceğine dikkat çekildi. Tiencin belediyesi de konutları zarar gören kişilerin evlerini satın almayı planlıyor.

Uzmanlar, kazadan yaklaşık 17 bin evin etkilendiğini tahmin ediyor. Bölge halkı kazanın ardından hükümetin kriz yönetimini gösteri düzenleyerek protesto etmişti.

Çin'in 10 milyonluk metropolü Tiencin'deki tesiste yaklaşık 3 bin ton çeşitli kimyasallar depolanmıştı. Tesisteki zehirli sodyum siyanür maddesinin miktarının ise 700 ton olduğunu belirtilmişti. Beyaz toz halindeki bu madde, ciltle teması ya da solunması halinde kısa zaman içerisinde ölüme sebebiyet veriyor.

Tiencin'deki tesiste meydana gelen patlamada 114 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de hala kayıp.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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TiencinDışişleri BakanlığıKoruma DairesiDeutsche Welle Türkçe dpa/DW/HS/TY

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