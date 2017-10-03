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Kültür-Sanat

Tieion Antik Kenti'nde açık hava müzesi kurulacak

Gürkay GÜNDOĞAN/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Çaycuma İlçesi Filyos Beldesi’nde, M

03 Ekim 2017 18:46

Gürkay GÜNDOĞAN/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ın Çaycuma İlçesi Filyos Beldesi’nde, M.Ö. 6 ve 7’nci yüzyıllar arasında kurulduğu tahmin edilen Tieion Antik Kenti\'nde ve antik limanda bu sezon yürütülen kazı çalışmaları tamamlandı. Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Şahin Yıldırım, 2 yıl içinde bir açık hava müzesi kurmayı amaçladıklarını söyledi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Zonguldak Valiliği İl Özel İdaresi\'nin desteğinde 2006\'da başlayan ve 60 hektarlık alanı kapsayan kazı çalışmalarının 4 hektarlık bölümü tamamlandı. Geçen yıllardaki çalışmalarda yapılan kazılarda, yazılı eserler, çeşitli dönemlere ait hamam, kilise, çanaklar, mezarlar, tapınak, antik liman, madeni paralar ve seramikler bulundu. Bu yıl Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Şahin Yıldırım başkanlığında yapılan kazı çalışmalarında üniversite öğrencisi, işçi ve uzmandan oluşan 50 kişilik ekip ile Florida Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Edward Dandro ve 5 öğrencisi yer aldı. 2.5 ay süren çalışmada Bizans dönemine ait fırın ve Roma dönemine ait sarnıç bulundu. Ayrıca antik limanda Roma ve Bizans dönemine ait 4 batık gemide inceleme yapıldı.
AÇIK HAVA MÜZESİ KURULACAK
Kazı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Şahin Yıldırım, bu yıl antropol ve su altındaki antik limanda çalışmaları yoğunlaştırdıklarını söyledi. Antik limanda Roma ve Bizans dönemine ait olduğunu tahmin ettiklerini 4 batık gemide dalgıçlarla çalışmalar yaptıklarını anlatan Yrd. Doç. Dr. Yıldırım, şöyle dedi:
\"Şu anda akropolde (önemli yapıların ve tapınakların yer aldığı iç kale) yüzde 30\'a kadar geldik. Su altında ise çalışmalar bu yıl yeni başladı. Tüm antik kentte ise yüzde 10\'lardayız. Bu çalışmalar uzun yıllar devam edecek. Bundan sonraki yılda, su altındaki batıklarda daha kapsamlı bir çalışma yapacağız. Bu batıklardan çıkarılacak gemilerle bir müze yapılması planlanıyor. Kale altında sahilin karşısında bir müze planlanıyor. Roma ve Bizans dönemine ait 4 batık gemi var. Bunlarda incelememiz devam ediyor. Akropolde bir çevre düzenlemesi yapılarak bir açık hava müzesi oluşturulacak. Zonguldak Valiliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve bizim çalışmamızla 2 yıl içerisinde bu çalışmayı gerçekleştirmeyi planlıyoruz.\"

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