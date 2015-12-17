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Dünya
Deutsche Welle

Ticari uçuş anlaşması çok yakın

ABD ile Küba arasında tarifeli uçak seferlerinin başlaması için yapılan görüşmelerde anlaşmaya yaklaşıldı.

17 Aralık 2015 13:51


ABD ve Küba makamları, iki ülke arasındaki ticari uçuşları mümkün kılan anlaşmanın imzalanmasında son aşamaya geçildiğini duyurdu. Yetkililerin açıklamalarına göre Amerikan havayolu şirketleri birkaç ay içinde yeni seferlerini belirleyebilecek. Böylece Soğuk Savaş döneminde birbirine düşman iki ülke arasında ekonomik ilişkilerin kurulmasında önemli bir adım atılmış olacak.

Kübalı diplomat Josefina Vidal, Küba ile ABD arasında tarifeli uçuşları sağlayacak protokol üzerinde çalışan ekiplerin kısa süre içinde bir ön anlaşmaya varacağını ve bunun kamuoyuna sunulacağını söyledi.

Anlaşmayla birlikte yolcular charter uçuşlarına yüksek fiyatlar ödemek zorunda kalmayacak, bunun yerine büyük havayolu şirketlerinden doğrudan bilet alabilecek. Anlaşmanın Küba'da ticari faaliyetleri ve turizmi canlandırması bekleniyor.

Şimdiye kadar JetBlue, American Airlines, Delta ve United gibi havayolu şirketleri Küba'ya uçak seferleri düzenlemeye ilgi duyduklarını açıklamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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ABDKübaAmerikanSoğuk SavaşJosefina Vidal KübaJetBlue American Airlines DeltaUnitedWelle Türkçe AP Reuters

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