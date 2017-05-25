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Yaşam

Ticari taksilere denetim

Denetimlerde, ekipler araçta bulunanların GBT'sini de (Genel Bilgi Tarama) baktı

25 Mayıs 2017 19:41

İstanbul'da ticari taksilere yönelik 50 noktada 300 ekiple uygulama yapıldı.

İstanbul'un 25 İlçesinde İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Özel Harekat, Mali Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personelinin katımıyla 50 noktada 300 ekip ile ticari taksilere yönelik uygulama gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında Tarlabaşı Bulvarı Balo Sokağı başında kurulan polis kontrol noktasında ticari taksiler durdurularak detaylı aramadan geçirildi.

Kontrollerde patlayıcı bulmada kullanılan köpeklerle de arama yapıldı.

Denetimlerde, ekipler araçta bulunanların GBT'sini de (Genel Bilgi Tarama) baktı.

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