"Ticari kayıplar" diyerek başörtüsü çıkaran Niran Ünsal eleştirenlere cevap verdi

Ünlü şarkıcı Niran Ünsal, geçen günlerde ekonomik olarak zor durumda kaldığı için başörtüsünü çıkardığını söylemişti. Ünsal gelen eleştirilere cevap verdi.

"Kapanarak sanatçı olunmuyor"

Geçen yıllarda bir karar alarak başını kapatan ancak ticari kayıp yaşadığı gerekçesiyle tekrar açılan Nisan Ünsal'ın "Kapanmak benim hayatımda aldığım önemli karardı ama kapanarak sanatçı olunmuyor. Ticari olarak çok ciddi bir kayıp yaşadık. Çoğu insan mağdur oldu, ben yılda 80 konser veriyordum, peruk takmak da çare olmadı." sözleri çok konuşulmuştu.

Bilmeden beni karaladınız!

Ünsal, gelen eleştirilere sosyal medya hesabından cevap verdi:

"Allah'ım sen ne kadar büyüksün. günahlarımı parayla satsam alan olmazdı. İnsan neler yaşar? Ben neler yaşadım ? Hiçbir şeyi tam anlamıyla bilemezsiniz. Ve yine siz, hiçbir şeyi tam olarak bilmeden beni karalamanız, iftiraya ve hakarete maruz bırakmanız. Ne müthiş bir ironi değil mi! Allah; beni günahlarımdan arındırıyor, sizin sayenizde. Hepinize teşekkür ederim."