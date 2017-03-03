T24 LogoT24 Logo
Magazin

"Ticari kayıplar" diyerek başörtüsü çıkaran Niran Ünsal eleştirenlere cevap verdi

"Allah; beni günahlarımdan arındırıyor, sizin sayenizde"

03 Mart 2017 13:55

Ünlü şarkıcı Niran Ünsal, geçen günlerde ekonomik olarak zor durumda kaldığı için başörtüsünü çıkardığını söylemişti. Ünsal gelen eleştirilere cevap verdi.

"Kapanarak sanatçı olunmuyor"

Geçen yıllarda bir karar alarak başını kapatan ancak ticari kayıp yaşadığı gerekçesiyle tekrar açılan Nisan Ünsal'ın "Kapanmak benim hayatımda aldığım önemli karardı ama kapanarak sanatçı olunmuyor. Ticari olarak çok ciddi bir kayıp yaşadık. Çoğu insan mağdur oldu, ben yılda 80 konser veriyordum, peruk takmak da çare olmadı." sözleri çok konuşulmuştu.

Bilmeden beni karaladınız!

Ünsal, gelen eleştirilere sosyal medya hesabından cevap verdi:

"Allah'ım sen ne kadar büyüksün. günahlarımı parayla satsam alan olmazdı. İnsan neler yaşar? Ben neler yaşadım ? Hiçbir şeyi tam anlamıyla bilemezsiniz. Ve yine siz, hiçbir şeyi tam olarak bilmeden beni karalamanız, iftiraya ve hakarete maruz bırakmanız. Ne müthiş bir ironi değil mi! Allah; beni günahlarımdan arındırıyor, sizin sayenizde. Hepinize teşekkür ederim."

ETİKETLER

Niran Ünsalbaşörtüsü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24