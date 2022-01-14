Ticari ataşe olarak Frankfurt'a atanan Yusuf Yerkel protesto edildi

Manisa'nın Soma ilçesinde 2014'teki maden faciasından sonra protesto eylemi yapan madenciyi tekmeleyen Yusuf Yerkel'in Frankfurt'a ticari ataşe olarak atanmasına tepki büyüyor.

Frankfurt Başkonsolosluğu önünde yüzlerce kişinin katıldığı protesto eyleminde, Yusuf Yerkel'in Almanya tarafından “istenmeyen kişi” ilan edilmesi çağrısı yapıldı. Eyleme DİDF, Alevi Federasyonu, Halkevi, CHP Birlikleri ve yerel derneklerin de aralarında olduğu çok sayıda kurum katıldı. Sendikalar ve Alman partileri de eyleme destek verdi.

"Yerkel'i kentimizde ve ülkemizde istemiyoruz”

Eylemde, kurulan inisiyatif tarafından yapılan açıklama Almanca ve Türkçe okundu. Yusuf Yerken'in işçi ve emekçi düşmanı olduğunun belirtildiği ortak açıklamada, “İnsan onuruna saygı duylamayan bir kişinin kentimizde diplomat olarak dolaşmasını istemiyoruz. Yerkel'i kentimizde ve ülkemizde istemiyoruz” denildi.

Eylem sırasında konsolosluğa giriş çıkışlar durduruldu. Açıklamanın ardından bir grup, konsolosluk kapısına siyah çelenk bırakmak istedi ancak polis izin vermedi.

Ne olmuştu?

Soma'da 301 madencinin hayatını kaybettiği maden faciasının ardından, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski Özel Kalem Müdür Yardımcısı Yusuf Yerkel, Soma'ya gittikleri sırada protesto eylemi yapan bir madenciyi yerde yatarken tekmelemişti. Yerkel daha sonra "ayağının incindiği" gerekçesiyle 7 gün iş göremez raporu almıştı. Yerkel'in tekmelerine maruz kalan madenci Erdal Kocabıyık'a mala zarar vermekten ceza verilmişti.