Ticari ataşe olarak Frankfurt'a atanan Yusuf Yerkel işbaşı yapamıyor iddiası

Manisa'nın Soma ilçesinde 2014'teki maden faciasından sonra protesto eylemi sırasında madenciyi tekmeleyen AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski Özel Kalem Müdür Yardımcısı Yusuf Yerkel’in Frankfurt'a ticari ataşe olarak atanmasına Almanya'da tepkiler sürüyor. 6000 Euro net maaşla yeni görevine atanan Yerkel’in tepkiler nedeniyle “işbaşı” yapamadığı öne sürüldü.

Sözcü gazetesinden Ali Gülen’in haberine göre, Soma’da 301 kişinin öldüğü maden faciası sonrası, eylem yapan Erdal Kocabıyık adlı madenciyi yerde tekmeleyen, dönemin Başbakanı Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürü Yardımcısı Yusuf Yerkel’in Almanya’ya 6000 euro net maaşla (yaklaşık 93 bin TL) Almanya’nın Frankfurt Başkonsolosluğu’na Ticaret Ataşesi olarak atanmasına tepkiler büyüyor.

Yerkel'in 15 Şubat ya da 1 Mart'ta işe başlayabileceği ancak çeşitli bürokratik işlemlere ve sağlık kontrolleri nedeniyle, bir süre izin aldığı belirtiliyor.

Yerkel’in göreve başlama tarihinin çeşitli gerekçelerle uzatılmasında, uluslararası boyut kazanan tepkilerin neden olduğu tahmin ediliyor. Perde arkasında “geri alırsın- almazsın savaşı” yaşandığı belirtiliyor.

Türk örgütler eylemde

Alman basınının “Treter” (Tekmeci) lakabını taktığı Yusuf Yerkel'e karşı düzenli eylem kararı alındı.

16 Şubat Çarşamba günü saat 16.00'da Türk dernekleri, işçi kuruluşları, sendikalar yine Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosluğu önünde “Persona non grata- istenmeyen adam” eylemi yapacak.

Dernekler, “Görevini üstlenmiş olan Yerkel'i istemiyoruz. Bu insanlık düşmanını istenmeyen kişi ilan ediyoruz” açıklaması yaptı.

Türk derneklerinin sürekli eylem kararı ve Almanya nezdindeki baskıları, başlama tarihini geciktirdiği kaydedildi.

Eski Ticaret Ateşesi, geçen hafta sonunda odasını boşaltmıştı.