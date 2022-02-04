Ticari ataşe olarak Frankfurt'a atanan Yusuf Yerkel'in görevi devralacağı tarih belli oldu

Manisa Soma'da madenciyi teklemeyen AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski Özel Kalem Müdür Yardımcısı Yusuf Yerkel'in atandığı Ticaret Ateşe görevi için Frankfurt’ta gittiği belirtildi. 6000 Euro net maaşla yeni görevine atanan Yerkel’in haftaya görevini devralacağı kaydedildi.

Sözcü gazetesinden Ali Gülen’in haberine göre, Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosluğu'na 6000 Euro net maaşla Ticaret Ataşesi olarak atanan Yerkel, kente gelerek evine yerleşti.

Mevcut Ticaret Ataşesi Tansu Günendi'ye konsoloslukta veda töreni düzenlendi. Koronavirüs salgını nedeniyle, personel eksikliği de bulunduğu için Ticaret Ateşeliği'nde şu anda “vekaleten son üç gün” görev yapan Günendi’nin önümüzdeki hafta görevini Yerkel’e devretmesi bekleniyor.

Alman basınında Yerkel' için “Treter” (tekmeci) ifadesinin kullanıldığı belirtildi.

Yusuf Yerkel'in atanmasına Almanya'daki sendikalar, çeşitli Türk dernekleri, siyasi partiler, Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu (DİDF) ve iş insanları örgütleri büyük tepki göstermişti.

Tepkilerin devam ettiği ve özellikle iş insanları örgütlerinin Ticaret ve Sanayi Odaları ile görüşüp Yerkel'le çalışılmamasını istediği belirtildi.

Yerkel'in göreve başlamasından sonra, Berlin'deki ilgili Dışişleri Bakanlığı birimine bilgi verileceği ve akreditesinin yapılacağı sanılıyor.

Dışişleri: Rusya- Ukrayna varken…

Alman Dışişleri'ne konu bazı kurumlar ile milletvekilleri tarafından iletildi ve Yerkel'in göreve başlamasının toplumda rahatsızlık yarattığı çeşitli kereler vurgulandı. İsminin açıklanmasını istemeyen bir Dışişleri yetkilisi rahatsızlığı iletenlere, “Şu anda Rusya- Ukrayna krizi, Kuzey Akım projesi, bir sürü uluslararası sorun var. Bir de bir personel ile uğraşamayız. Sivil toplum örgütlerinin görevi artık” dediği belirtiliyor.