Ticari araç, Metrobüs durağında daldı!

D-100 Karayolu'nda kontrolden çıkan hafif ticari araç, bariyerleri aşarak Merter Metrobüs Durağı'nın turnikelerine çarptı.

Kazada, araç içerisinde bulunan 4 kişi yaralanırken, olay esnasında metrobüs durağında kimsenin bulunmaması ise faciayı önledi.

Kaza, saat 02.30 sıralarında, D-100 Karayolu, Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Seçkin Pişkin yönetimindeki 34 HZ 4512 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, bariyerleri aşarak metrobüs yoluna girdi. Takla atan araç, yaklaşık 200 metre metrobüs yolunda sürüklendikten sonra Merter Metrobüs Durağı'nın turnikelerine çarparak yan yattı. Kazada, turnike demirlerinin ok gibi saplandığı araçta bulunan Seçkin Pişkin, Ercan Birışık, Yavuz Arslan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, yaralıların yardımına koştu. Polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine de haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları vatandaşlar yardımıyla araçtan çıkartarak ambulanslara bindirdi. Yaralılardan Yavuz Arslan ve Seçkin Pişkin, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Ercan Birışık (29) İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. İsmi öğrenilemeyen bir kişi de çevredeki bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Turnikeler yerlerinden söküldü

Kaza sonrası, aracın çarptığı metrobüs turnikeleri yerlerinden söküldü. Turnike bölümünün etrafını çevreleyen camlar da patladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, zarar gören metrobüs durağında temizlik ve onarım çalışması yaptı. Kaza sonucu yerinden sökülen turnikelerde ekipler tarafından kaldırıldı.

Ucuz atlatıldı

Kazanın gece saatlerinde meydana gelmesi olası bir faciayı önledi. Kontrolden çıkan aracın hızla metrobüs durağına daldığı sırada, şans eseri durakta bekleyen kimsenin olmadığı öğrenildi.

‘Araç 3-4 takla attı’

Olayın görgü tanığı Süleyman Tanrıverdi isimli vatandaş, 'Ben üst geçitten geliyordum. Bir anda aracın 3-4 takla attığını gördüm. Eğer şuan ölmeyen varsa, yatsın kalksın dua etsin" dedi. Polis, Kazayla ilgili inceleme başlattı.