Ticarette e-fatura dönemi başladı

T24 -

Tebliğe göre, e-Fatura, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip olacak. Mal veya hizmet satışı dolayısıyla fatura düzenlemek zorunda olan mükellefler, genel hükümler çerçevesinde kağıt fatura gibi e-Fatura da düzenleyebilecek. Uygulamanın sağlıklı şekilde gelişimini sağlamak amacıyla e-Fatura, kademeli bir biçimde yaygınlaştırılacak. Başlangıç olarak anonim ve limited şirketler, uygulama kapsamına alınacak. Uygulamadan yararlanacaklar, istenen belgelerle birlikte yazılı olarak Gelir İdaresi Başkanlığına başvuracak. Gerçek kişilerin e-Fatura göndermeleri ve almaları mümkün olmayacak. e-Fatura, belirlenen usul ve eseslara uygun olarak düzenlenecek ve gönderme ya da alma işlemleri, Başkanlık tarafından oluşturulan e-Fatura Uygulaması aracılığıyla gerçekleştirilecek. Buna uygun olmayan elektronik belgeler, fatura sayılmayacak.



E-Fatura kullanım ve muhafaza