-Ticaretin merkeziydi iç savaşın merkezi oldu MOGADİŞU (A.A) - 14.09.2011 - Hem Somali'nin hem de Afrika Boynuzu'nun en büyük alışveriş merkezi olan Bakara Market bölgesi, iç savaşın en kanlı sahnelerine tanıklık etti. Yaklaşık 1 milyon kişinin göç ederek kaçtığı, binlerce kişinin öldüğü bölge, adeta bir hayalet şehri andırıyor. Somali'nin 3. Devlet Başkanı Muhammed Said Barre tarafından 1972 yılında oluşturulan Bakara Market, bölgenin en büyük, en gelişmiş ticaret merkeziydi. 1990'lı yıllarda yaşanan ''iç savaş ve açlık'' nedeniyle Birleşmiş Milletler Barış Gücü askeri Somali'ye müdahale etti. Müdahaleyle birlikte Bakara Market bölgesi savaş alanına dönerken, aralarında ABD askerlerinin de bulunduğu binlerce kişi yaşamını yitirdi. Kayıp sayısı artan Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün 1995 yılında bölgeden çekilmesi üzerine, Bakara Market bölgesi, Eşşebab örgütü ile Somalili güvenlik güçleri arasında kanlı çatışmalara sahne oldu. Yaklaşık 3 ay önceye kadar sıcak çatışmaların sürdüğü bölge, Eşşebab örgütünün çekilmesiyle birlikte Somali hükümetinin kontrolüne geçti. Her sokak başında Somalili güvenlik güçlerinin nöbet tuttuğu Bakara Market bölgesine girişler Somali Cumhurbaşkanlığı tarafından 3 ay süreyle yasaklandı. Bölgenin temizlenmesi için hükümet yetkililerince çalışma başlatılırken, bölgede Eşşebab örgütüne ait bulunan cephane ve malzemeler imha ediliyor. Somali'de 1993 yılında yaşanan baskında düşürülen ve içinde bulunan 19 ABD askerinin öldüğü ''Black Hawk'' helikopterinin enkazı da hala Bakara Market bölgesinde bulunuyor. Bölgedeki dar bir sokakta yer alan enkazın üzerini dikenli bitkiler kaplamış durumda.