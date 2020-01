-Ticaretimiz yüzde 45 arttı İZMİR (A.A) - 06.12.2011 - ABD Ticaret Bakan Yardımcısı Michael C. Camunez, ABD ile Türkiye'nin karşılıklı ticaretin yüzde 45 oranında arttığını belirterek, ''Bu başarı tesadüfi değildir'' dedi. İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, ABD Ticaret Bakan Yardımcısı Michael C. Camunez başkanlığında kente gelen heyet onuruna Hilton Oteli'nde resepsiyon ve akşam yemeği verdi. Burada konuşan İZTO Başkanı Demirtaş, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konusunda ABD'de faaliyet gösteren 16 şirketin temsilcilerinin yer aldığı heyeti İzmir'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek, bir daha ki sefere bu heyetin iki katı büyüklüğündeki ABD'li heyeti ağırlamak istediklerini söyledi. İzmir'in ''iş ve tatil cenneti'' olduğunu ifade eden Demirtaş, Camunez'den İzmir'deki ABD konsolosluğunun yeniden açılması taleplerini ABD Başkanı Barack Obama'ya iletmesini istedi. -ABD'li bakan yardımcısı- ABD Ticaret Bakan Yardımcısı Michael C. Camunez de konuşmasında, ABD'de kendi sektörlerinde önemli işlere imza atan şirketlerin temsilcilerinin, İzmir, Ankara ve İstanbul'da, Türk şirketleriyle işbirliği ve ortak yatırım olanaklarını araştırmak üzere 320 birebir görüşme yapacağını söyledi. Camunez, ''Bugün buradayız. Çünkü iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin artması için bundan daha iyi bir an olamazdı. Türkiye ile karşılıklı ticaretimiz yüzde 45 oranında arttı. Bu başarı tesadüfi değildir'' diye konuştu. Yemekte Türk-Amerikan işbirliğinin gelişmesine sağladıkları katkı dolayısıyla Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği Başkanı Bülent Akgerman ile İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş'a plaket verildi.