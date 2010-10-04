-TİCARET YAŞAMI TASARILARI İÇİN "JET" FORMÜL TBMM (A.A) - 04.10.2010 - Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu tasarılarının Genel Kurulda görüşülmesine ilişkin ''Geçici İçtüzük'' teklifi hazırladı. İyimaya, yaptığı açıklamada, hukuk sistemi ve küresel rekabet bağlamında acil bir ihtiyaç haline gelen, siyasetin sıcak gündemiyle doğrudan hiçbir ilgisi bulunmayan bu tasarıların mevcut İçtüzüğün asgari gerekleri (maksimum uzlaşma) içinde dahi kısa sürede sonuçlandırılmasının mümkün görülmediğini ifade etti. Cumhuriyetin kuruluş dönemi pratiklerine ve mukayeseli parlamento hukuku emsallerine paralel olarak hazırladığı ve bu tasarıları en çok 15 günde sonuçlandıracak ''Geçici İçtüzük'' modelinin siyasi partilerce değerlendirilmesinin, sorunun ivedilikle çözümünü sağlayabileceğini belirten İyimaya, şunları kaydetti: ''23. Dönemde komisyon görüşmeleri tamamlanan bu tasarıların aynı dönemde kabulü, siyaset kurumumuz yönünden de özel anlam taşımaktadır. Tasarıların bu dönemde sonuçlandırılmaması hukuk düzenimiz, ekonomik-iş dünyası ve pozitif siyaset yönlerinden telafisi zor bir kaybı ifade eder. Bir ana maddeden ibaret Geçici İçtüzük, bu tasarıların kabulü veya yayımlanmaları yahut yürürlüğe girmeleriyle kendiliğinden yürürlükten kalkacaktır. Böylelikle bu model, esasen devrini tamamlamış olan TBMM İçtüzüğü'ne hiçbir şekilde dokunmamaktadır.'' -PARTİLER SADECE BİRLİKTE ÖNERGE VEREBİLECEKLER- İyimaya'nın hazırladığı Geçici İçtüzük teklifine göre, 3 kanun tasarısının Genel Kurulda ayrı ayrı müzakeresinde tümü hakkında görüşme açılacak. Siyasi parti gruplarıyla komisyon ve hükümete 2'şer saat, her gruptan birer milletvekili ile 2 bağımsız milletvekiline 20'şer dakika söz verilecek. Konuşmalardan sonra, bir saat süreyle soru-cevap işlemi yapılacak. Maddelerin görüşülmesinde siyasi parti grupları ancak birlikte önerge verebilecekler. Üyelerinin oy birliğine dayanmayan komisyon önergeleri ve komisyonunun katılmadığı hükümet önergeleri işleme konamayacak. Önergelerin sonuçlandırılması dışında madde görüşmeleri, madde oylamaları ve hiçbir halde maddelere ilişkin soru-cevap işlemleri yapılmayacak. Görüşmeler tamamlandıktan sonra tasarının tümü oylanacak. Geçici İçtüzük, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile bunların yürürlük ve uygulama şekli hakkındaki kanunların yürürlüğe girdiği tarihte yürürlükten kalkacak.