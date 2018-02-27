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Ekonomi

Ticaret ve hizmet sektörlerinde ciro yüzde 18.5 arttı

İstanbul, 27 Şubat (DHA) -  Ticaret ve hizmet sektörlerinde ciro, geçen yılın son çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18

27 Şubat 2018 13:58

İstanbul, 27 Şubat (DHA) -  Ticaret ve hizmet sektörlerinde ciro, geçen yılın son çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18.5 arttı.
Takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ve hizmet sektörlerinde ciro endeksi 2017 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 18.5, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ciro endeksi bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 5.3 arttı.
Takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ve hizmet istihdam endeksi 2017 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0.2 azalırken, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.2 azaldı.
Takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ve hizmet çalışılan saat endeksi 2017 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1.3 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış çalışılan saat endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.3 azaldı.
Takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ve hizmet brüt ücret-maaş endeksi 2017 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 12.8 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış brüt ücret-maaş endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 3.7 arttı. (Fotoğraflı)

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