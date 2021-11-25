“Ticaret Odası Başkanı’nın sahibi olduğu benzin istasyonları, akaryakıt zammı öncesi dubalarla kapatıldı” iddiası

Konya Ereğli Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özkoç'un sahibi olduğu iki petrol istasyonu zamdan önce duba ve şeritler çekilerek kapatıldığı belirtildi. Söz konusu istasyonların zammın devreye girmesinin ardından tekrar hizmet vermeye devam ettiği ileri sürüldü.

Dün gece yarısı akaryakıta gelen zamlar öncesinde vatandaşlar akaryakıt istasyonları önünde kuyruk oluşturdu. Yoğun talep üzerine kimi istasyonlarda kota sınırlaması getirilirken kimi istasyonlar ise zam öncesi satışı durdurdu. Sözcü’den Müslüm Evci imzalı habere göre, Konya Ereğli'de iki akaryakıt istasyonu zam öncesi kapatıldı. İstasyonların girişine dubalar konulduğu ve şeritler çekildiği görüldü. Bu istasyonların her ikisinin de Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahmut Özkoç’a ait olması ilçede tepkilere neden oldu.

İstasyon çalışanları istasyonlarda yakıt kalmadığı için duba ve şerit çekildiğini ileri sürdü. İstasyonların zammın devreye girmesinin ardından tekrar hizmet vermeye devam ettiği belirtildi.

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