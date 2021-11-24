T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Akaryakıt istasyonlarında zam kuyrukları oluştu

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak zam öncesi İstanbul'da sürücüler akaryakıt istasyonlarına akın etti

24 Kasım 2021 20:20

İstanbul'da sürücüler akaryakıt istasyonlarına akın etti. 

Sürücüler, akaryakıt fiyatlarına gece yarısı gelecek zam öncesi istasyonlara akın etti. Bazı sürücüler araçlarının depolarını tamamen doldururken, bazıları ise belli miktarda yakıt aldı. Sürücüler bazı akaryakıt istasyonlarının satış yapmayarak stokçuluk yaptığını iddia etti.

Dolar/TL kurundaki hızlı artış üzerine, 25 Kasım gecesi itibarıyla geçerli olacak şekilde akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı gerçekleşti.

Buna göre, benzine 1 lira 2 kuruş, motorine 1 lira 6 kuruş ve LPG'ye 65 kuruş zam yapıldı. (DHA)

akaryakıtbenzinzamkuyruklpgmotorindizelhybrid
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24