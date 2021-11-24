Akaryakıt istasyonlarında zam kuyrukları oluştu

İstanbul'da sürücüler akaryakıt istasyonlarına akın etti.

Sürücüler, akaryakıt fiyatlarına gece yarısı gelecek zam öncesi istasyonlara akın etti. Bazı sürücüler araçlarının depolarını tamamen doldururken, bazıları ise belli miktarda yakıt aldı. Sürücüler bazı akaryakıt istasyonlarının satış yapmayarak stokçuluk yaptığını iddia etti.

Dolar/TL kurundaki hızlı artış üzerine, 25 Kasım gecesi itibarıyla geçerli olacak şekilde akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı gerçekleşti.

Buna göre, benzine 1 lira 2 kuruş, motorine 1 lira 6 kuruş ve LPG'ye 65 kuruş zam yapıldı. (DHA)