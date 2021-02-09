Ticaret Bakanlığı'ndan marketlere yeni düzenleme yolda; sebze ve meyve artık seçilemeyecek

Meyve ve sebzelerin ambalajlanma, depolama ve taşınmasına yönelik taslak Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanarak sektörün görüşüne sunuldu. Taslak kabul edilirse tüketici sebze ve meyveleri seçemeyecek.

Taslağın hayata geçmesiyle sebze ve meyvelerin bazıları açık alanlarda satılamayacak. Düzenlemeyle birlikte tüketici sebze ve meyveleri seçemeyecek. Bu meyveler marketlerde oluşturulacak özel kapalı alanlarda satılacak. Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, yeni uygulama ile hem zayiatın önüne geçileceğini hem de tüketicinin daha kaliteli ürün tüketeceğini söyledi.

Düzenlemede seçilemeyecek ürünler kapsamında ahududu, böğürtlen, dut, mango, şeftali, mantar gibi sebze ve meyveler bulunacak. Sadece karpuz, kavun, kestane, mısır, nohut, muz, soğan, patates gibi ürünler açıkta satılmaya devam edecek.