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Ticaret Bakanlığı'ndan 'gramaj hilesi' önlemi

03 Şubat 2021 09:09

Gramaj hilesi olarak bilinen yanıltıcı ambalaj uygulamaları Resmi Gazete'de yayımlanan kararla "aldatıcı ticari uygulama" kapsamına alındı. Bu doğrultuda gramaj hilesi yapan kuruluşlara 114 bin TL'ye varan para cezası uygulanabilecek.

Ticaret Bakanlığı "Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği"nde değişikliğe gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla gramaj hilesi olarak yanıltıcı ambalajlar aldatıcı ticari uygulama olarak nitelendi.

İlgili yönetmeliğe, "Tüketicilere sunulan bir malda birim fiyatını farklılaştıracak şekilde adet, uzunluk, ağırlık, alan, hacim ölçüleri ve benzeri unsurlarından birinde değişiklik yapılmasına rağmen, değişiklik yapılmadığı izlenimi uyandıran yanıltıcı ambalajlama uygulamaları” maddesi eklendi.

Böylelikle yanıltıcı ambalaj yapan kuruluşlara 11 bin ila 114 bin TL arasında değişecek para cezası uygulanabilecek.

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