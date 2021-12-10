İkinci el otomobil satışına düzenleme; yetki belgesi için istenen lise mezuniyet şartı ilköğretime indirilecek

Ticaret Bakanlığı, ikinci el oto satışını yeniden düzenliyor. Yönetmelik taslağına göre, ikinci el araç alım satımında elektronik sistem kullanımı genişletilecek. Satış bedeli ile taşıt mülkiyetinin eş zamanlı el değiştirmesini sağlayacak sistemle havale ve EFT ile ödeme de mümkün olacak, dolandırıcılıkların önüne geçilebilecek.

Aranan iş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunması şartı kaldırılıyor

Milliyet’ten Mithat Yurdakul imzalı habere göre, Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı yönetmelik taslağıyla, ikinci el oto satışında yetki belgesi verilmesinde aranan iş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunması şartı kaldırılırken, konkordato başvurusu yapan işletmeler de yetki belgesi başvurusunda bulunabilecek.

Düzenlemeyle, yetki belgesi için istenen lise mezuniyeti şartı da ilköğretime indiriliyor.

Eş zamanlı değişim

Taslakla, ikinci el araç alım satımında elektronik sistem kullanımı da genişletilecek. Mevcut uygulamada, sadece ödemenin nakit yapılması halinde taşıt mülkiyeti ile satış bedelinin eş zamanlı el değiştirmesini sağlayan elektronik sistem devreye girerken, yeni düzenlemeyle havale, EFT yöntemleriyle ödemeler de elektronik sistem üzerinden yapılabilecek.

EFT talimatları üzerinden dolandırıcılığa son

İkinci el oto satışında özellikle EFT talimatları üzerinden dolandırıcılık olayları yaşanıyor. Alıcı görünümündeki dolandırıcılar, araç bedeli kadar EFT talimatını verdikten sonra, talimat belgesini satıcıya göstererek aracın devralıyor, sonra da EFT talimatını iptal ediyor ve kayıplara karışıyor. Yeni düzenlemeyle bu tip dolandırıcılıkların da önüne geçilebilecek.

10 gün önceki ekspertiz raporu geçerli olacak

Taslakta yer alan bir diğer düzenlemeye göre, ikinci el otomobil veya arazi taşıtı satışı yapan işletme tarafından, satışın yapıldığı tarihten önceki 3 gün içinde ekspertiz raporu alma zorunluluğu da 10 güne çıkarılacak.