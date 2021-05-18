Ticaret Bakanlığı, plastik hammaddesi etilen-polimer atık ithalatını yasakladı

Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararla etilen polimer atık ithalatı yasaklandı. Etilen polimer; kap, mutfak eşyası, plastik kutu, plastik tüp, boru, oyuncak kaplama, kabloların yalıtkan katmanları, ambalaj filmi imalatının yanı sıra poşet, torba ve plastik şişe yapımında kullanılıyor.

Türkiye'de son 10 yılda çöp ithalatı yüzde 7 bin 300 oranında arttı ve yıllık 600 bin tona çıktı. Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre Türkiye, Avrupa'dan yapılan atık ihracatının en büyük alıcısı konumunda. AB ülkelerinden yapılan atık ihracatı 2004 yılından bu yana yüzde 75 arttı. Yıllık 32,7 milyon tonu bulan AB’nin atık ihracatının 13,7 milyon tonu Türkiye’ye gidiyor.

Sözcü gazetesinin haberine göre Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, kararın kendilerini çok olumsuz etkileyeceğini, ithal atık sayesinde ucuza ulaştıkları polietilene artık çok daha pahalı ithal hammadde olarak ulaşabileceklerini dile getirdi.

Eroğlu karara ilişkin olarak Türkiye’nin yıllık 10 milyon ton plastik ürettiğini ancak bunun sadece 1,7 milyon tonunu Türkiye’nin kendi plastik atığını geri dönüştürerek elde ettiklerini belirtti.

Ayrıca Eroğlu, ithal plastik atığın geri dönüşümüyle plastik hammaddesine daha ucuz şekilde ulaşabildiklerini, ihracat yaptıkları Avrupa Birliği’nin de kendilerinden atıktan geri dönüştürülmüş hammadde kullanımını istediğini, son kararın bu açından da kendilerini çok olumsuz etkileyeceğini söyledi.

Eroğlu Çin’in petrokimya sektörüne büyük yatırımlar yaparak dünyadan plastik atık ithalatını minimuma indirdiğini belirtti. Ancak Türkiye’de özellikle Petkim’in bu alanda özelleştirme sonrası yeterli yatırımı yapmadığı için ithalata bağımlılığın sürdüğünü belirtti. Eroğlu, atık ithalatı olmazsa çok daha pahalı olan ithal hammadde kullanmak zorunda kalacaklarını söyledi.