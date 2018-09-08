Ticaret Bakanlığı: Ekspertiz raporunda yer alması gereken hususları belirleme görevi TSE'ye verildi

ANKARA,(DHA)-TİCARET Bakanlığı\'ndan yapılan açıklamada, \"Ekspertiz raporunda yer alması gereken hususları belirleme görevi Türk Standardları Enstitüsü\'ne (TSE) verilmiştir ve ekspertiz raporuna ilişkin yeni düzenlemeler getirilmiştir\" denildi.



Ticaret Bakanlığı tarafından açıklamada, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Resmi Gazetede yayımlandığı belirtildi.

Açıklamada, yönetmelik ile mesleki yeterlilik belgesi şartına istisna getirildiği bildirilerek, şu ifadelere yer verildi: \"Ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarının motorlu kara taşıtı ticareti ile ilgili alanlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlarda mesleki yeterlilik belgesi şartının aranmayacağına dair düzenleme yapılmış ve bu mezuniyet belgelerine sahip olarak ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler ile işletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılanlar mesleki yeterlilik belgesinden muaf tutulmuştur. Ekspertiz raporunda yer alması gereken hususları belirleme görevi Türk Standardları Enstitüsü\'ne (TSE) verilmiştir ve ekspertiz raporuna ilişkin yeni düzenlemeler getirilmiştir.İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde düzenlenmesi zorunlu olan ekspertiz raporlarının belirli standartlar dahilinde oluşturulması ve asgari unsurlarında yeknesaklık sağlanması amacıyla bu raporlarda yer alması gereken hususlara TSE tarafından belirlenecek standartta yer verilmesi öngörülmüş; ayrıca, ekspertiz raporu düzenleyecek işletmelere bu raporları beş yıl süreyle saklama yükümlülüğü getirilmiştir.

\'ARAZİ TAŞITLARI İÇİN EKSPERTİZ RAPORU DÜZENLETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ GETİRİLMİŞTİR\'

\"Diğer taraftan, TSE hizmet yeterlilik belgesine sahip işletme sayısını ve taşıt türleri itibarıyla ekspertiz hizmetinin yaygınlaşmasını dikkate alarak ekspertiz raporu alma zorunluluğu bulunan ikinci el motorlu kara taşıtı türlerini belirleme yetkisi Ticaret Bakanlığına verilmiştir\" denilen açıklamada, şunlar kaydedildi: \"Arazi taşıtları için ekspertiz raporu düzenletme yükümlülüğü getirilmiştir ve bu taşıtlar garanti kapsamına alınmıştır. Arazi taşıtları ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine yaygın olarak konu edildiğinden bu taşıtlar ekspertiz raporu düzenletme yükümlülüğüne dahil edilmiş ve garanti kapsamına alınmıştır. Bu sayede, tüketicilerin yaşadığı mağduriyetlerin önüne geçilmesi hedeflenmiştir. Ayıplı mal ve hizmetlere ilişkin hükümlerin ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine konu taşıtlar için de uygulanabilmesinin önü açılmıştır. Yapılan düzenleme ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun ayıplı mal ve hizmetlere ilişkin hükümlerinin ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine konu taşıtlar hakkında da uygulanabilmesi sağlanmıştır. Ekspertiz raporu düzenletme yükümlülüğünün yerine getirilmesi için işletmelere ilave süre tanınmıştır. Ülke genelinde yeterli sayıda işletmeye TSE hizmet yeterlilik belgesi verilebilmesini ve bu sayede ekspertiz raporu düzenletme yükümlülüğünün yerine getirilmesinde aksama yaşanmamasını teminen Yönetmeliğin ilgili maddesinin yürürlüğü 01.04.2019 tarihi olarak belirlenmiştir\"