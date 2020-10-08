Ticaret Bakanlığı da Sayıştay denetimine takıldı: Bir projede aynı aileden dört kişinin ulaşım ve konaklama masrafları karşılanmış

Ticaret Bakanlığı’nın, “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Projesi” kapsamında aynı aileden dört kişinin ulaşım ve konaklama masraflarını karşıladığı açığa çıktı.

BirGün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, Sayıştay denetçileri, 2019 yılı denetimleri kapsamında Ticaret Bakanlığı’nın, “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE)” isimli projesinin detaylarını inceledi. UR-GE projesi için desteklenen Yurtdışı Alım Heyeti’ndeki katılımcıların şirket bilgilerinin bakanlıkça temin edilmediği, şirket-kişi ilişkilerini ispatlayan belgelerin bulunmadığı tespit edildi. Alım heyetlerinde bir davetli yabancı şirketten en fazla iki kişinin ulaşım ve konaklama bedellerinin karşılanabileceğini anımsatan denetçiler, projenin alım heyeti listesinde bir aileden dört kişinin olduğunu gördü.

Şirket listelerini inceleyen denetçiler, aynı aileden olduğu belirlenen dört kişinin ikişerli olarak farklı iki şirkete dağıtıldığını saptadı. Ancak bu kişilerin şirketler ile ilişkisini teyit eden herhangi bir belgeye ulaşılamadı.