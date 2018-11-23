TİCARET BAKANI PEKCAN'I DUYGULANDIRAN ANLAR (1)



Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK-İlkay DİKİCİ-Onur MERİÇ/İSTANBUL,(DHA)

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, mezunu olduğu İstanbul Üsküdar Lisesi\'ni ziyaret etti. Bakan Pekcan, okuduğu dönemde babası Rıza Kadayıfçı\'nın okul idaresine yazdığı mektubun okunması ve ardından kendisine hediye olarak takdim edilmesi sırasında göz yaşlarına hakim olmadı.

Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek\'in verdiği mektup sonrası kısa bir konuşma yapan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Babam 1998 yılında vefat etti. Vefatından bu yana hiç böyle bir mektup almadım. Bu mektubu yazdığından yeni haberim oldu ve babamdan yeni mektup almış gibi oldum. Çok teşekkür ederim\" dedi.

Görüntü dökümü

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-Kaymakamın mektubu okuması

-Bakan Pekcan\'ın duygulanması

-Pekcan\'ın konuşması

-Pekcan\'ın öğrencilerle fotoğraf çektirmesi

