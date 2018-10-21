Ticaret Bakanı Pekcan: Yüzde 200-300 zam yapmışlar, tespit ettik

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, döviz artışından dolayı bazı firmaların fiyatlara yüzde 200-300 zam yaptığını belirterek "Bu firmalarla, üreticilerle iletişime geçtik, kendilerinden savunma istedik, etiketlerde hatalar tespit ettik ve bu yönde de cezaları uyguladık" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) Delegeler Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin dünyanın tüm coğrafyalarında proaktif bir şekilde faaliyet göstermesi ve ticaret diplomasisinde etkin bir aktör olması için var güçleriyle çalıştıklarını anlattı.

Bakanlığın, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir ürünleri tüketmesi için çalışma yürüttüğünü söyleyen Pekcan, "Bakanlık olarak tüm paydaşlarımız ile beraber Enflasyonla Topyekun Mücadele Programına tam destek veriyor, bu konuda üstümüze düşen her türlü görevi yapıyoruz. Bu kapsamda, Hal Kanunu olarak bilinen 5957 sayılı Kanunu değişikliğine ilişkin çalışmalarımızı hızlandırdık. Haksız fiyat artışlarının önlenmesi yönünde çalışmalarımızı güncelliyoruz. Bir yandan da iç piyasada spekülasyon yaratarak tüketicimize zarar veren uygulamaların önüne geçmek için denetimlere devam ediyoruz" dedi.

Serbest piyasa ekonomisinden yana olduğunu ifade eden Bakan Pekcan, "Bu denetimleri bu geçiş döneminde zorunlu olduğumuz için gerçekleştiriyoruz. Bu süreci atlatır atlatmaz bu denetimlere son vereceğiz. Ancak sizlerin de bildiği gibi bazı fırsatçılar yüzde 200-300 fiyatlara aşırı zam yapmışlar, bunları tespit ettik, bu firmalarla, üreticilerle iletişime geçtik, kendilerinden savunma istedik, etiketlerde hatalar tespit ettik ve bu yönde de cezaları uyguladık. Ancak sizlerin bu süreçten zarar görmemeniz için gereken özeni ve hassasiyeti gösteriyoruz ve göstermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"İnşallah ilk aşamada 500 bin dolar sonrası Allah Kerim"

Bununla birlikte ihracatta yeni devlet destekleri kurgularken, günün koşullarına göre mevcut destekleri de iyileştirdiklerini belirten Pekcan, ihracatçılara sağlanan hizmetlerde basitleştirmelere gittiklerini, hizmetlere daha hızlı ulaşılmasına dönük çalışmalar yaptıklarından bahsetti.

Pekcan, ihracatçıları, eğitim ve danışmanlık faaliyetleri ile pazara giriş belgeleri, uluslararası rekabetçiliklerinin geliştirilmesi, yeni pazarlara açılmaları ve bu pazarlarda etkin tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmeleri, küresel tedarik zincirlerine yetkin bir şekilde girmeleri, Türkiye’de teknoloji ve know-how transferi gerçekleştirmeleri, tasarıma dayalı, markalı ürünlerini ihraç etmeleri gibi pek çok alanda desteklediklerini kaydetti.

Yurt dışına daha kolay açılmaları için ihracatçılara yeşil pasaport verdiklerini anımsatan Pekcan, “Bugüne kadar 6 bin 882 firmadan 8 bin 428 kişiye yeşil pasaport verilmiştir. Bugünkü taleplerinizi de İçişleri Bakanımızla görüşeceğim. İnşallah ilk aşamada 500 bin dolara (yeşil pasaport için ihracat rakamı), sonrası Allah Kerim…” dedi