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Koronavirüs

Ticaret Bakanı Pekcan: Türk şoförler, karantina süresi dolmadan tekrar yurt dışına çıkabilecek

27 Nisan 2020 10:50

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Covid-19 semptomu göstermeyen Türk şoförler, karantina süresi dolmadan Irak ve İran sınır kapıları hariç tekrar yurt dışına çıkabilecek. Covid-19 semptomu göstermeyen yabancı uyruklu şoförlerin 14 gün karantina uygulanmadan 72 saat içinde yüklerini bırakmalarına izin verilecek" dedi.

Bakan Pekcan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Covid-19 semptomu göstermeyen Türk şoförler, karantina süresi dolmadan Irak ve İran sınır kapıları hariç tekrar yurt dışına çıkabilecek

Covid-19 semptomu göstermeyen yabancı uyruklu şoförlerin 14 gün karantina uygulanmadan 72 saat içinde yüklerini bırakmalarına izin verilecek. Türkiye açısından aciliyet arz eden ilaç, tıbbi malzeme ve gıda maddeleri taşıyan araçların girişlerine öncelik verilecek.

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