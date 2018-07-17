Ticaret Bakanı Pekcan: Kadınların karar verici pozisyonlardaki varlıklarını ve güçlerini artırmalıyız

24 Haziran seçimlerinin ardından 27. dönem'de Ticaret Bakanlığın'da Bülent Tüfekçi'nin yerine getirilen Ruhsar Pekcan, kadınların karar verici pozisyonlardaki varlığının ve güçlerinin artması gerektiğini vurguladı. Yeni kabinede yalnzıca 2 kadının bulunduğuna dikkati çeken Pekcan, “Biz başarılı olmak zorundayız ki, bir sonrakinde 4, sonrakinde 8 kadın bakan kabineye girsin" dedi.

Ticaret Bakanlığı görevini geçen hafta devralan Ruhsar Pekcan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Nurten Celeli Alkan ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu’nu temsilen 100 kadın girişimciyle bir araya geldi. Hürriyet'te yer alan habere göre , ziyaret sırasında duygulanarak ağlayan Pekcan, “Uçakta gelirken düşündüm. Çalışma kurulları kuralım. Kadın, genç girişimciler, iş dünyasının rol modelleri olsun, bu kurullar statükocu olmasın. Dinamik olsun” önerisinde bulundu.

Pekcan, girişimci kadınları, “Cesur yürekli kadın girişimciler, yoldaşlarım. Hepiniz evinize hoş geldiniz. Biz buraya hep beraber geldik ve başarılı projelere imza atacağız. Ama sorun yığmayacaksınız. Çözüm önerilerinizle birlikte geleceksiniz” diyerek karşıladı.

Öte yandan, “Cam tavanı yıkan kadınlarla daha çok şeyler değiştirmeyi öngördüklerini” diyen Pekcan şöyle devam etti:

“Biz başarılı olmak zorundayız ki, bir sonrakinde 4, sonrakinde 8 kadın bakan kabineye girsin. Kadınların karar verici pozisyonlardaki varlıklarını ve güçlerini artırmalıyız. Hizmet sektörü dışında da kadınların varlığını gösteren projeler istiyorum. Sizin projelerinizi bakanlık dışında uluslararası fonlardan kaynak bulacağım. Bakanlık kütüphanesini öğrencilere açmayı da düşünüyorum."