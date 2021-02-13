Ticaret Bakanı Pekcan: Fahiş fiyatla mücadele için vatandaştan destek bekliyorum

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, fahiş fiyatla mücadelede vatandaştan destek beklediğini söyledi. “Sebze ve meyvede fahiş fiyatla kalıcı mücadele için vatandaşlarımızın desteğini bekliyorum” diyen Bakan Pekcan, Haksız Fiyat Artışı (HFA) uygulamasını işaret ederek, “Tarladan tezgâha kadar olan zincirde vatandaşımızın, yani tüketicinin tavrı çok önemli. Eğer bu uygulama yeterince etkin kullanılırsa, eminim ki çok sağlam bir denetim mekanizması kurulmuş olur” diye konuştu.

Bakan Pekcan’ın, Hürriyet yazarı Fatih Çekirge’nin “Ruhsar Hanım, böylesine geniş kapsamlı bir organizasyonda siz bakanlık olarak tüm illerde denetim yapıyorsunuz ama biz vatandaş olarak bu fahiş fiyatla nasıl mücadele edeceğiz?”

Sorusuna verdiği yanıt şöyle:

1) Vatandaş cep telefonuna HFA (Haksız Fiyat Artışı) uygulamasını indirecek.

2) Ticaret Bakanlığı’na ait bu uygulamaya üye olacak. Yani “dijital fahri müfettiş” olacak.

3) Sebze ya da meyve fiyatında fahiş bir artış gördüğünde, etiket ve barkod fotoğrafını çekip bu uygulamadan gönderecek. Aslında zaten uygulamada fotoğraf çekme bölümü var. Oraya tıkladığınızda fotoğrafı çekiyorsunuz.

4) Çektiğiniz fotoğraf, ile göre anında ticaret müdürlüğüne ve Ankara’ya gönderiliyor.

5) Sonra da bütün gelişmeleri size bildiriyorlar.