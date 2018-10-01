Ticaret Bakanı Pekcan: Eylül ayı ihracatımız yüzde 22.6 artışla 14.5 milyar dolar

Mahmut Can Emir / İstanbul, 1 Ekim (DHA) – Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Eylül ayından tarihin en yüksek eylül ayı ihracat rakamına ulaşıldığını belirtti ve “ Eylül ihracatımız aylık yüzde 22.6 artışla 14.5 milyar dolara ulaştı” dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Eylül ayında ithalatın yüzde 18 düştüğünü, ancak ihracatın yüzde 22.6’lık artışla rekor seviyelere geldiğini söyledi.

Bakan Pekcan’ın açıklamasına göre:

Yıllık ihracat 165.1 milyar dolarla rekor düzeye ulaştı.

Dış ticaret hacmi Eylül döneminde yüzde 2.99 azalışla 30 milyar 844 milyon dolar oldu.

Eylül döneminde dış ticaret açığı, yüzde 76.85 düşüşle 1 milyar 892 milyon dolar oldu.

Eylül’de en çok ihracat yapılan ürünler 2 milyar 205 milyon dolarla “motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları”, 1 milyar 316 milyon dolarla “kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler” ve 1 milyar 68 milyon dolarla “demir ve çelik” oldu.

En çok ithalat yapılan ürünler ise 3 milyar 715 milyon dolarla “mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler” oldu.

Eylül ayında en fazla ihracat, 1 milyar 427 milyon dolarla Almanya’ya yapıldı. Bu ülkeyi 1 milyar 62 milyon dolarla İngiltere ve 825 milyon dolarla İtalya izledi.

En fazla ithalat ise 1 milyar 756 milyon dolarla Rusya’dan gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 1 milyar 509 milyon dolarla Çin ve 1 milyar 413 milyon dolarla Almanya takip etti.

Gümrük idareleri tarafından eylülde tahsil edilen vergiler, 14 milyar 320 milyon lira oldu.