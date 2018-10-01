Ticaret Bakanı Pekcan açıkladı: İhracatta eylül rekoru kırıldı

Eylül ayı ihracatının yüzde 22.6 artışla 14.5 milyar dolara ulaştığı bildirildi.

Ticaret Bakanlığının resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, eylül ayında ihracat 14 milyar 476 milyon dolar ile tarihin en yüksek eylül ayı seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde ithalat ise 16 milyar 368 milyon dolar oldu. Öte yandan yıllıklandırılmış ihracatımız 165,1 milyar dolara ulaşarak yeni bir zirveyi gördü.

Bakanlığın, eylül ayı geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni açıklandı.

Buna göre, ihracat eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,57 artarak 14 milyar 476 milyon dolara yükselirken, ithalat yüzde 18,09 düşüşle 16 milyar 368 milyon dolara geriledi.

Dış ticaret hacmi bu dönemde yüzde 2,99 azaldı ve 30 milyar 844 milyon dolar oldu.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı, yüzde 76,85 düşüşle 1 milyar 892 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İhracatın ithalatı karşılama oranı da Eylül 2017'de yüzde 59,1 iken bu yılın aynı ayında yüzde 88,4 olarak kaydedildi.

En çok ihracat yapılan fasıllar

Eylülde en çok ihracat yapılan fasıllar 2 milyar 205 milyon dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları", 1 milyar 316 milyon dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler" ve 1 milyar 68 milyon dolarla "demir ve çelik" olarak belirlendi.

Söz konusu ayda en çok ithalat yapılan fasıl ise 3 milyar 715 milyon dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler" oldu.

Ülkelere göre ihracat ve ithalat

Geçen ay en fazla ihracat, 1 milyar 427 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 1 milyar 62 milyon dolarla İngiltere ve 825 milyon dolarla İtalya izledi.

En fazla ithalat ise 1 milyar 756 milyon dolarla Rusya'dan gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 1 milyar 509 milyon dolarla Çin ve 1 milyar 413 milyon dolarla Almanya takip etti.

Gümrük idareleri tarafından eylülde tahsil edilen vergiler, 14 milyar 320 milyon lira oldu.

Şirket verileri

Eylül itibarıyla aktif limited şirket sayısı 784 bin 57, ticari işletme sayısı 722 bin 295, şube sayısı 200 bin 105, anonim şirket sayısı 127 bin 50, kooperatif sayısı 35 bin 786, kolektif şirket sayısı 10 bin 749, komandit şirket sayısı bin 783 olarak kaydedildi.

Türkiye genelinde eylül ayı itibarıyla aktif firma sayısı 1 milyon 881 bin 825, esnaf ve sanatkar iş yeri sayısı da 1 milyon 870 bin 312 olarak kayıtlara geçti.