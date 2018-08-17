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Ticaret Bakanı Pekcan: ABD'nin tedbirlerine aynı şekilde karşılık verdik vermeye devam edeceğiz (1) 

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD'nin yaptırımlarına ilişkin, "ABD'nin siyasi konular ile ekonomik işbirliği konularını hassasiyet gözetmeden birbirine karıştırdığına şahit oluyoruz

17 Ağustos 2018 14:07

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD\'nin yaptırımlarına ilişkin, \"ABD\'nin siyasi konular ile ekonomik işbirliği konularını hassasiyet gözetmeden birbirine karıştırdığına şahit oluyoruz. Bu sadece ABD ekonomisini değil tüm dünya ekonomisini olumsuz yönde etkilemekte.  Türkiye olarak  ABD\'nin almış olduğu tedbirlere uluslararası ticaret hukukundan gelen haklarımız ile ve Dünya Ticaret Örgütü kurallarına uygun olarak aynı şekilde karşılık verdik ve vermeye devam edeceğiz. Üreticimizin ve ihracatçımızın bütün pazarlarda her koşulda haklı davalarında her zaman yanlarında olacağız. Umuyoruz ki ABD\'li dostlarımız da bu gerçeği en kısa zamanda  görecek ve küresel ekonomiyi ve yatırım ortamı açısından yapıcı adımlar atacaktır. Her zaman olduğu gibi kendileri ile diyalog ve işbirliğine açığız\" diye konuştu. 


Görüntü dökümü

-Ticaret Bakanı Pekcan\'ın konuşması 

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Hakime TORUN /ANKARA (DHA) 

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