Ticaret Bakanı Pekcan: 1296 ürün için haksız fiyat artışı tespit ettik (2)

Nursima KESKİN- Muhammet BAYRAM / ANKARA, (DHA) - TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, tüketiciye zarar veren uygulamalar sergileyen firma ve kuruluşlar üzerindeki denetimlerini artırdıklarını belirterek, \"Bu denetimlerde 2 bin 499 firmada 41 bin 818 ürün denetlendi. 131 firmada 1296 ürün için haksız fiyat artışı tespit ettik. Ayrıca 680 üründe fiyat etiketinde mevzuata aykırılık bulundu, gramajda oynamalar falan. Bunlarla ilgili her türlü tedbiri almaya yetkilerimiz ölçüsünde devam ediyoruz \" dedi.



YERLİ ÜRETİM LOGOSU TANITILDI

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Yerli Üretim Logosu Tanıtım Toplantısında konuştu. İki elin bulunduğu kırmızı renkli logonun gösteriminin yapıldığı toplantıda Bakan Ruhsar Pekcan, şunları söyledi:

\"Bugün Türkiye ekonomisi için güzel bir gün. Güzel ülkemizde ürettiğimiz ürünlerimiz için yerli üretim logosunu geliştirdik. Böylece vatandaşlarımız etiketlerden burada üretilen ürünlerin ayrımını yapabilecekler. Yerli üretimimize sahip çıkmak, çocuklarımızın zengin geleceğine sahip çıkmaktır. Vatandaşımıza bu ülkede üretilmiş ürünleri gösterecek yerli üretim logosunun hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Kendi ürünlerini tüketmeden kendi tükettiklerini üretmeden ülkelerin zenginleşmesine imkan yok. Varsa da bu kısıtlı ve geçici bir süre olacaktır. Bu ülkede yaptırım yapan, Türkiye\'de istihdam yaratan, bize inanan, bizimle beraber ürünlerini burada üreten yabancı firmaların ürünleri de yerlidir. Onların da bizim Türkiye\'deki alın terimizin payı vardır. Onlarda da aynı yerli üretim logosu kullanılacaktır. Onların da buradaki varlıklarını destekliyoruz. Kısacası dünya pazarında rüzgar gibi esen Türk ürünleriyle tüketicimizin gurur duymasını istiyoruz. Kalitesiyle onurlanmasını istiyoruz. Bu topraklarda üretilen ürünleri hep beraber tüketip tükettiklerimizi hep beraber üretmek için buradayız. Çünkü yerli üretim zenginliğimiz, mirasımız, gücümüz ve çocuklarımızın mutlu geleceği.\"



\'18 BİN BAŞVURU YAPILDI\'

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, son haftalarda iç piyasada spekülasyon yaratarak tüketiciye zarar veren uygulamalar sergileyen firma ve kuruluşlar üzerinde denetimleri artırdıklarını vurgulayarak şunları söyledi:



\"Gerekli önlemleri alıyoruz. Son iki haftada Alo 175 hattına ve dilekçelerde bakanlığımıza yaklaşık 18 bin başvuru yapılmış bulunmaktadır. Bunları değerlendiriyoruz ve anında tedbirlerimizi alıyoruz. Çok olumlu dönüşler alıyoruz. Diğer taraftan tüketicilerimizin fiyat dalgalanmalarından etkilenmemesi için gerek gümrük prosedürleri üzerinde gerekse gümrük vergileri üzerinde değişiklikler yapıyoruz. Vatandaşımızın en temel besim maddesi unun piyasada spekülatif dalgalanmalara maruz kalmaması için de tedbirler aldık. Aslında kelimenin tam anlamıyla halkın ekmeğiyle oynamak isteyenlerin ekmeğine yağ sürmedik. Bu vesileyle yerli buğdaydan un üreterek ihraç etmek isteyen firmalarımızın ihracatçılarını geçici olarak durdurduk ve bununda başarılı sonuçlarını aldık. Un fiyatlarının aşağı çekilmesine vesile olduk.

Spekülasyon yoluyla üreticimize ve tüketicimize zarar vermek isteyen firmalara ve kuruluşlara engel olacağımızı bununla ilgili her türlü tedbiri alacağımızı bunlara izin vermeyeceğimizin altını bir kere daha çimek istiyorum.\"



\'131 FİRMADA 1296 ÜRÜN İÇİN HAKSIZ FİYAT ARTIŞI TESPİT ETTİK\'

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, genelde tüketicinin market ürünleriyle ilgili şikayetlerinin olduğunu belirterek şunları söyledi:

\"Genelde tüketicinin marketteki ürünlerle ilgili şikayetleri var. Denetleme yaptık tespit yaptık. Bu firmaların savunmalarını istedik gerekli cezayı veriyoruz. Bu konuda hiçbir tolerans göstermiyoruz. Bizim 6 bin 900 TL\'den 69 bin TL\'ye kadar, bunu da 10 katına çıkarma yetkimiz var bu kapsamda da değerlendiriyoruz. Bu denetimlerde 2 bin 499 firmada 41 bin 818 ürün denetlendi. 131 firmada 1296 ürün için haksız fiyat artışı tespit ettik. Ayrıca 680 üründe fiyat etiketinde mevzuata aykırılık bulundu, gramajda oynamalar falan. Bunlarla ilgili her türlü tedbiri almaya yetkilerimiz ölçüsünde devam ediyoruz. Bunun dışında ayrıca stokçularla ilgili de Hazine ve Maliye Bakanlığıyla beraber stok kontrolleri üzerinde de çalışmalar yapıyoruz. O anda cezalarını kesiyoruz.\"



