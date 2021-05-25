Ticaret Bakanı'ndan "Venezuela" açıklaması: 2020'de Türkiye'ye 1 gram dahi peynir ithal edilmemiştir
25 Mayıs 2021 10:01
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları sonrasında gündeme gelen Venezuela'dan peynir ithalatına ilişkin, "2020 yılında Venezuela'dan Türkiye'ye 1 gram dahi peynir ithal edilmemiştir." açıklamasında bulundu.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bir süredir gündeme gelen Venezuela'dan peynir ithalatına dair bir açıklama yaptı.
Bakan Muş'un açıklaması şöyle; "Venezuela'dan peynir ithalatına dair basında yer alan bazı sorular var. Kamuoyunu kısa ve net şekilde bilgilendirelim; 2020 yılında Venezuela'dan Türkiye'ye 1 gram dahi peynir ithal edilmemiştir. 2021 yılında ise; bugüne kadar gerçekleşmiş peynir ithalatı bulunmamaktadır."
Ne olmuştu?
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, kokainin Latin Amerika'dan Türkiye’ye sevkinde Eski Başbakan ve AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım’a ait gemilerin kullanıldığını; Erkan Yıldırım’ın bu nedenle Ocak ve Şubat aylarında iki kez Venezuela’ya gittiğini öne sürmüştü.