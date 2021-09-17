Ticaret Bakanı Muş’tan fahiş fiyat açıklaması

Ticaret Bakanı Mehmet Muş gazetecilere yaptığı açıklamada fahiş fiyatlar ile mücadele ile ilgili ipuçları verdi. Bakan Muş hal işleyişi ile ilgili şikâyetler olduğunu belirtirken, "Değer zincirini kayıt altına almak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Muş, "Denetimleri artırdık, amaç kurallı ticaret. Yaptırımları çok ağır olacak" ifadelerini kullandı.

Asıl meselenin fiyat artışlarından ziyade kayıt sisteminin geliştirilmesi olduğunu vurgulayan Muş, "Kafa yoruyoruz, değer zincirini kayıt almak istiyoruz" ifadesini kullandı.

Otomotiv sektöründe artan şikâyetler

Otomotiv sektöründe artan şikâyetlerin sorulduğu soru ile ilgili teftiş kurulunun harekete geçtiğini ifade ederken bu konuda da vatandaşların ÖTV indiriminden sonra şikâyetleri olduğunu belirtti. ÖTV indirimi sonrası bayilerde yaşanan araç sıkıntısına da değinen Muş, "Kural dışılık varsa kimsenin gözünün yaşına bakmayız. Çok ağır yaptırımlar olacak" ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti:

"Şu an çalışmalar devam ediyor, kuralları aşanlar varsa gereken cezayı alırlar. Burası tanımlı ve kurallı bir alan. O açıdan eğer usulsüzlük varsa gereği yapılır. Organize fiyat artışını tetikleyen ne varsa gereken yapılır.

Eğer araçlar stokta tutuluyorsa, anlaşıp galericilere veriliyorsa ve vatandaş bunlardan dolayı araç bulamıyorsa tespiti halinde çok ağır yaptırımları olacak."