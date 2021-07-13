Ticaret Bakanı Muş: Ekonomik göstergeler, Türkiye ekonomisinin pandemi sürecinden güçlü bir şekilde çıkacağına olan inancımızı artırmıştır

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Sektör Meclisleri İstişare Toplantısı'na katıldı. Muş, "ekonomik göstergeler Türkiye ekonomisinin pandemi sürecinden güçlü bir çıkış sağlayacağına olan inancımızı artırmıştır" diye konuştu.

Bakan Muş, bakanlık olarak ülkemizde hızlı kolay ve güvenli bir ticaret tesis etme konusunda çalışmalarımıza devem ediyoruz diyerek şöyle konuştu:

"Merkezi Sicil Kayıt Sistemi'nde sunulan altyapı sayesinde şirket kuruluşlarında büyük kolaylık sağlanmakta ve ticaret sicil müdürlüklerince verilen bütün belgeler tamamen elektronik ortamda merkezi Sicil Kayıt Sistemi üzerinden yürütülebilmektedir. Ayrıca TOBB ile yürütülen ortak çalışma sonucunda yapılan ilanlar Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde elektronik ortamda gönderilebilmekte ve en geç 2 saat içerisinde yayımlanabilmektedir."

Muş ayrıca "emlakçılık galericilik ve kuyumculuk faaliyetlerinde karşılaşılan sorunları ortadan kaldırmak, ticaretin kolay hızlı ve güvenli bir ortamda yapılmasını sağlamak, kayıt dışının önüne geçmek ve hizmet kalitesini artırmak için mevzuat değişiklikleri yaptık" dedi.

"Perakende sektöründe sağlıklı bir rekabet ortamı sağlamak için sizlerle iletişimimizi sürdürmekteyiz"

Perakende sektörünün, milli gelirin ve istihdamın yüzde 13'ünü, işletmelerin ise yüzde 23'ünü temsil ettiğinin altını çizen Muş şöyle konuştu:

"Perakende sektöründe sürdürülebilir bir büyüme ve sağlıklı bir rekabet ortamı için sizlerle iletişimimizi güçlü bir şekilde sürdürmekteyiz"

Sebze ve meyve ticaretine ilişkin olarak ise Muş 29 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği hatırlatarak "ambalajdan satışa kadar uyulması gerek esaslar belirlendi" diye konuştu.

"E-ticaret 2021'de 226 milyar TL'ye ulaştı"

Muş, 2019'da 136 milyar TL olan e-ticaret hacminin 2020'de 226 milyar TL'ye ulaştığını söyledi ve ekledi:

"Sipariş sayısı da 2 milyar adeti aşmıştır. E-ticarin genel ticaret içindeki payı ise 2019'da 9,8 iken, 2020'de bu rakam yüzde 15,7'ye yükselmiştir."

Gümrükler konusuna da değinen Muş konuşmasına şöyle devam etti:

"Gümrük işlemlerinin elektronik hale getirilmesinin el ele yürüyen süreçler olduğundan hareketle gümrük işlemlerin basitleştirilmesi dijitalleştirilmesi ve bürokrasinin hafifletilmesi konusunda önemli adımlar attık. Bu alanda bir marka haline gelen tek pencere sistemimiz, konteyner ve liman takip sistemimiz, kağıtsız gümrük projemiz, varış öncesi gümrükleme uygulamamız, gümrük beyanının veri işleme tekniği yoluyla yapılmasına ve eşyanın gümrük sahasındaki tüm işlemlerinin gerçek zamanlı olarak bilgisayar ortamında yürütülmesini sağlayan bilge sistemimiz bunlardan sadece bir kaçıdır"