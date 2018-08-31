Ticaret Bakanı: Her zaman dalgalanmalar olacaktır, bu işin doğasında var

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İstanbul'da gerçekleştirdiği konuşmasında Türkiye'nin piyasadaki bozulmalara karşı önlemler aldığını belirtti.

Serbest piyasa ekonomisinde dalgalanmaların 'her zaman' olacağını savunan Pekcan, "Bu işin doğasında var ama ülkemiz en iyisini yapacaktır" dedi. Ticaret Bakanı, "Spekülatörler ne yaparsa yapsın büyümeye devam edeceğiz" diye ekledi.

"TOBB'un kaynakları en doğru adrese yönelmiştir: KOBİ'lere"

"Birlikte Kazanacağız: KOBİ Destek Kredisi Tanıtımı"na katılan Bakan Pekcan'ın konuşmasının öne çıkan bölümleri şöyle:

- Serbest piyasa ekonomisinde her zaman dalgalanmalar olacaktır. Bu işin doğasında var. Ama ülkemiz en iyisini yapacaktır. Biz büyümeye istikrara devam edeceğiz. KOBİ Destek Kredisi mekanizması, TOBB Başkanlığında destek sağlamıştır.

- TOBB'un kaynakları en doğru adrese yönelmiştir. Yani KOBİ'lere... Son zamanlarda finansal dalgalanmaları fırsat gören stokçuluk yapıldığı dikkati çekmektedir. Piyasanın bozulmasını önleyici tedbirler almaya devam ediyoruz.

"Piyasaları takip ediyoruz"

- Demir çelik ihracatımız da 1 milyar dolar. İlk hedef 2.5 ve sonra 10 milyar dolar inşallah. Bugün KOBİ'lerimiz dünyaya açılıyor. KOBİ'lerimiz kendi kendine yeterli bir Türkiye için çalışmalarına devam ediyor. Her yerde başarılı Türk girişimcisi görüyoruz. Bugün olduğu gibi ekonomimize destek oluyorlar.

- Piyasaları takip ediyoruz. Dayanışma ruhunu yakalamış Türkiye, önümüzdeki dönemde de Avrupa'nın en büyük ekonomisi olmaya devam edecektir.

- Serbest piyasa ekonomi koşullarında ekonomik dalgalanmalar olacaktır. Gücümüzü böyle zamanlarda göstereceğiz.