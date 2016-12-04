TİB'in Gölbaşı'ndaki ana yerleşkesi Emniyet'e devredildi

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 'FETÖ’nün usulsüz dinlemelerde üs olarak kullandığı iddia edilen Gölbaşı’ndaki Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) binası, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne devredildi. Binaya, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki Siber Suçlarla Mücadele Dairesi taşınacak. TİB binasının devredilmesi sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü, siber güvenlik kapsamında yeni sistemleri binaya yerleştirdi.

Gömülmesi gündeme gelmişti

Milliyet'ten Tolga Şardan'ın haberine göre, 'FETÖ’nün geçmişte çok geniş kapsamlı bilişim teknolojisini kullanarak oluşturduğu ileri sürülen bina, TİB’in kapatılmasıyla birlikte boşa çıktı. 15 Temmuz öncesinde 'FETÖ’ye yönelik adli ve idari soruşturmalar sırasında kullanılan üst düzey teknolojinin sonlandırılması çerçevesinde binanın kullanılmasını önlemek amacıyla yıkılması ve bilgisayar sistemlerinin gömülmesi gündeme gelmişti.

Yeni ev sahibi

Birbirinden farklı çok sayıda dijital sistemin kullanıldığı anlaşılan eski TİB yerleşkesi hükümet tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü’ne (EGM) tahsis edildi. Bu kapsamda, yerleşkeye EGM bünyesindeki Siber Suçlarla Mücadele Dairesi’nin taşınmasına karar verildi. Kararın ardından ülke genelinde her türlü siber suçla mücadele eden Siber Suçlarla Mücadele Dairesi yerleşkeye taşınma sürecini başlattı.

Server sistemi yenilendi

Taşınma sürecinde, usulsüz dinlemeler başta olmak üzere teknik çalışmaların etkisinin ortadan kaldırılması için bir dizi teknolojik güvenlik önlemleri alındı. Özellikle binada kullanılan tüm server sistemi ile kablolamalar yenilendi. Veri akışının sağlandığı fiber optik kablo ve sistemlerde de yenilenme yapıldı. Özel şifreli iletişim ağı oluşturulan binadaki bilişim güvenliği sistemi üst düzey noktaya getirildi.

Veri incelemeleri hızlanacak

Siber Suçlarla Mücadele Dairesi, taşınmayla birlikte 'FETÖ' soruşturmaları öncelikli olmak üzere çalışma yoğunluğunu artıracak. Halen yılda en fazla 45 bin dijital veriyi çözme kapasitesi binaya yerleşilmesi ve yeni personel takviyesiyle ortalama 10 kat artacak.

Bu amaçla 15 Temmuz’dan sonra başlatılan soruşturmalarda el konulan yaklaşık 500 bin dijital verinin yaklaşık bir yıl içinde çözümünün yapılarak 'FETÖ' dosyalarında yargılamaların hızlandırılması sağlanacak.