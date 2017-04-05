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Dünya

Tibet'te 2 bin 700 yıllık mezarlar bulundu

Mezarlar, Qundo'nun bazı bölgelerinde halen görülen defin geleneğine göre hazırlanmış.

05 Nisan 2017 18:37

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde eski çağlara ait 1800 ila 2 bin 700 yıllık olduğu tahmin edilen 13 mezar bulundu.

Tibet'in yerel bir arkeoloji enstitüsünden edinilen bilgilere göre, mezarlar, geçen yılın ikinci yarısında Qundo ilçesinde yürütülen bir yol projesi esnasında işçiler tarafından keşfedildi.

Çin Uluslararası Radyosu'nun yer alan habere göre;  enstitü uzmanı Shaka Wangdu, mezarlarda iki insan iskeleti ve insan kemikleri bulunduğunu açıkladı. Arkeologlar, mezarların Qundo'nun bazı bölgelerinde halen görülen defin geleneğine göre hazırlandığını ifade etti.
Bu geleneğe göre, beden çürüdükten sonra kemikler mezardan çıkarılıp tekrar gömülüyor.

Mezarlarda bulunan diğer tarihi eserlerin arasında sekiz çömlek, bir değirmen taşı, üç bronz ok başı ve demir kalıntısı yer alıyor. Shaka Wangdu, "Mezarlar, Tibet'in cenaze adetleri ve bölgenin doğusunda yazılı kayıtların bulunmadığı döneme ait insani gelişme konularına yönelik araştırmalara katkı sağlayacak" diye konuştu.

ETİKETLER

ÇinTibet Özerk BölgesiShaka WangduÇin Uluslararası RadyosuarkeolojikazıQundo

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