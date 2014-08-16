Tibet Buzulları'nda sıcaklık 2 bin yılın en yüksek seviyesinde

Asya'da milyonlarca insana su kaynağı oluşturan Tibet Platosu'ndaki buzullarda ölçülen sıcaklık, son iki bin yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Erime devam ediyor

Çin basınında yer verilen akademik bir çalışmaya göre, Tibet'teki buzullarda son 50 yıl içinde ortaya çıkansıcaklık artışı, geride kalan iki bin yılın en yüksek seviyesine işaret ediyor. Çin Bilim Akademisi Tibet Platosu Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan araştırmada, geride kalan yüzyılda sıcaklık ve nem düzenli olarak artmaya devam etti. Bu durum buzulların çekilmesine ve çölleşme etkisinin artmasına neden oldu.

Al Jazeera’da yer alan habere göre, Science and Technology Daily sitesinin yayınladığı raporda, "Tibet Platosu'ndaki sıcaklık artışı son 50 yıl içinde küresel seviyenin iki katı olarak gerçekleşti" ifadesi yer aldı. Buzullardaki bozulmanın, Çin'in Yellow ve Yangtze, Hindistan'ın Brahmaputra, Güneydoğu Asya'nın da Mekong ve Salween nehirlerine akan su miktarının azalmasına neden olabileceği belirtildi.

Erime devam ediyor

Çinli bilim insanları Mayıs ayında önemli bir uyarıda bulunmuş ve Tibet buzullarının geride kalan 30 yıldayüzde 15 küçüldüğünü açıklamıştı. Söz konusu miktar 8 bin kilometrekareye denk geliyor. Araştırmacılar artan sıcaklıkların yerel ekosistemi geliştirdiğini, öte yandan buzulların erimesine neden olarak sel ve erozyon riskini artırdığını belirtti.

Devletin bölgedeki insan faaliyetini azaltması gerektiği belirtilmesine rağmen, başta hidroelektrik santralleri olmak üzere Çin hükümetinin 2020'lerde büyük baraj inşaatlarına da başlaması bekleniyor. Hindistan da Brahmaputra Nehri üzerinde hidroelektrik santralleri inşa etmek için planlar çiziyor.