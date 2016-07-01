T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

TİB'den haber sitelerine sansür

TİB, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen terör saldırılarıyla ilgili bazı haber sitelerinin yayınını erişime engelledi

01 Temmuz 2016 20:30

Basın Konseyi, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın (TİB) bildirim ve gerekçe göstermeden erişimi engellenmesinin Türkiye’de medyaya yönelik sansürün bir kez daha acımasızca uygulandığını söyledi.

Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç yaptığı açıklamada, "İnternete ve sitelere özgürce erişim herkes için güvence altına alınmalı; tüm çağdaş ülkelerde olduğu gibi neyin okunacağına, devlet değil kişilerin kendileri karar vermeli. Bu türlü yasaklar, dünya üzerinde basın özgürlüğü bakımından hiç de parlak olmayan konumumuzu daha da vahim hale getiriyor ve Türkiye'ye zarar veriyor" ifadelerini kullandı.

Dün, akşam saatlerinde TİB tarafından yenihayat.com, subuohaber.com, yeniyon.org, yarinabakis.com gibi bazı sitelere erişim engeli getirildi. TİB'e yapılan başvurularda gerekçe olarak hiç bir açıklama yapılmadı. 

 

ETİKETLER

tibinternethaber sitesisansürbasın konseyi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24