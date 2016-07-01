TİB'den haber sitelerine sansür

Basın Konseyi, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın (TİB) bildirim ve gerekçe göstermeden erişimi engellenmesinin Türkiye’de medyaya yönelik sansürün bir kez daha acımasızca uygulandığını söyledi.

Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç yaptığı açıklamada, "İnternete ve sitelere özgürce erişim herkes için güvence altına alınmalı; tüm çağdaş ülkelerde olduğu gibi neyin okunacağına, devlet değil kişilerin kendileri karar vermeli. Bu türlü yasaklar, dünya üzerinde basın özgürlüğü bakımından hiç de parlak olmayan konumumuzu daha da vahim hale getiriyor ve Türkiye'ye zarar veriyor" ifadelerini kullandı.

Dün, akşam saatlerinde TİB tarafından yenihayat.com, subuohaber.com, yeniyon.org, yarinabakis.com gibi bazı sitelere erişim engeli getirildi. TİB'e yapılan başvurularda gerekçe olarak hiç bir açıklama yapılmadı.