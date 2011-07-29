-TİB'DEN "HRANT DİNK" AÇIKLAMASI ANKARA (A.A) - 29.07.2011 - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB), İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin ''Hrant Dink Cinayeti'' davasına ilişkin baz sorgusu talebinin 1 Nisan 2010'da karşılandığını bildirdi. BTK'dan yapılan yazılı açıklamada, son günlerde bazı basın ve yayın organlarında, yargılaması devam eden bir davada olayın asıl faili yanında azmettiricilerinin de bulunabilmesi anlamında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin olay yeri ile ilgili olarak TİB'den baz sorgusu talebinde bulunduğu anımsatıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''Başkanlığın, Anayasa'nın 22'inci maddesinde yazılı 'haberleşmenin gizliliği' ilkesini ihlal edeceği gerekçesiyle bu bilgileri vermediği, olayın failini azmettiren şüphelilerin bu nedenle bulunamadıkları şeklinde yayın yapılmakta olduğu görülmüştür. Söz konusu basın ve yayın organlarının objektif yayıncılık ilkeleri gereğince Başkanlığımızdan herhangi bir bilgi talebinde bulunmadan gerçekleştirdikleri bu haber ve yapılan yayınlar doğruyu yansıtmamaktadır. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının kayıtlarının incelemesinde; Başkanlığımıza 9 Mart 2010 tarihinde ulaşan, ekinde Müdahil Rahil Dink, Arat Dink, Delal Dink vekilleri Av. Fethiye Çetin ve 9 avukatın imzalarını taşıyan, istenen baz istasyon bilgilerine ilişkin baz numaralarını da kapsayan 3 sahifelik dilekçenin bulunduğu, İstanbul 14 Ağır Ceza Mahkemesinin 26 Şubat 2010 tarih ve 2007/428 sayılı yazısının gereği yapılarak baz istasyon bilgilerini havi PDF-EXCEL formatında düzenlenen 1 adet CD'nin, 1 Nisan 2010 tarih ve 110658 sayılı yazımız ekinde mahkemesine gönderildiği anlaşılmıştır.''